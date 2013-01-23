Супермаркеты могут исчезнуть из городов

Народный депутат Олег Царев, прошедший в парламент как мажоритарщик от Партии регионов, зарегистрировал законопроект №2067 "О стимулировании развития отечественного рынка продовольственных товаров".

Как сообщает газета "Коммерсантъ-Украина" (№8 от 23 января), документом предложено ограничить функционирование торговых сетей на территории всех населенных пунктов. Согласно законопроекту, в черте города смогут работать только продовольственные или смешанные магазины (продукты питания и непродовольственные товары) общей площадью до 300 кв. м. Универсамы, супер- и гипермаркеты планируется вынести за пределы населенных пунктов не менее чем на 5 км. У них будет ограниченный график работы: покупатели смогут купить товары лишь с понедельника по субботу и только с 9.00 до 20.00. Воскресенье и праздничные дни должны стать обязательными выходными. Режим работы этих заведений будут на свое усмотрение менять местные органы власти. У торговых сетей будет переходный период для "перепрофилирования помещения или реконструкции продовольственного магазина" - им предоставят год с момента вступления в силу предложенного законопроекта, если он все же будет поддержан парламентом.

Такая реформа, поясняет О.Царев, необходима для развития малого и среднего бизнеса, так как сейчас крупные сети уничтожают его. "До появления торговых сетей у предпринимателей проблем не было. В настоящий момент более 70% продовольственных товаров реализовываются через торговые сети, - сказал депутат. - Они имеют возможность демпинговать, так как делают закупки напрямую у производителя или заказывают под своей торговой маркой какую-то продукцию. Им хорошо, а другим - уже нет доступа. Ведь у мелкого продавца цены выше за счет цепочки посредников".

Законопроектом предлагается установить и более жесткие условия взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками. Срок расчетов за товар должен составлять не более 45 дней, взаимозачеты между ними запрещены, как и включение в договор поставки товара каких-либо услуг по рекламе поставляемой продукции. Предусмотрено и ограничение по торговой наценке, которая до конца 2013 года не должна превышать 20%, а с 1 января 2014 года - 15%. "Сейчас минимальная наценка - 25%, - сказал О.Царев. - А в некоторых случаях товар до потребителя доходит и вдвое дороже. Все зависит от того, сколько поставщик заплатит за рекламу продукции, за ее месторасположение".

Этим требования к торговым сетям не ограничиваются. Они должны будут выполнить еще массу условий. Торговая сеть не будет иметь права занимать более 10% всех торговых площадей конкретного города, поселка и района, а также не сможет продать более чем 10% продовольственных товаров, реализованных на такой территории. Доля продукции, выпущенной под торговой маркой сети (private label), не сможет превысить 10% соответствующей группы товаров, продаваемой в сети. Кроме того, в объеме всего розничного товарооборота отечественная продукция должна будет занимать не менее 80%. За нарушение всех предложенных норм предусмотрены штрафы в размере 20% от объема реализованных за прошлый год продовольственных товаров. Все крупные магазины в обязательном порядке должны будут иметь парковки. Все эти инициативы являются европейской нормой, в частности изучался опыт Германии, отмечает о.Царев.

Участники рынка называют законопроект "странным", а его выполнение - "нереальным". По данным финансового директора компании "Велика кишеня" Олега Пьявки, только в Киеве магазинов площадью более 300 кв. м насчитывается несколько сотен. В эту категорию попадают и так называемые "магазины у дома". "В отличие от Европы, в Украине далеко не все имеют автомобили, чтобы ежедневно ездить за покупками за город. Учитывая пробки и качество дорог в том же Киеве, обеспечение людей даже товарами первой необходимости станет проблематичным", - отмечает О.Пьявка. По его словам, в Европе есть экономическая целесообразность выносить магазины за город, где земля дешевле и легче найти участок.

По мнению представителей торговых сетей, ничего, кроме неудобств как самим потребителям, так и супермаркетам, законопроект не принесет. Площадей для строительства новых объектов практически нет, кроме того, цены на продукты питания будут выше. "Это будет катастрофа. 300 кв. м - фактически ларек. Можно купить там хлеб, молоко и водку, а остальное? Потребитель не сможет удовлетворить потребность в других товарах, - возмущен другой участник рынка. - И это неправда, что в Европе есть такие ограничения. Может в центре Сен-Тропеза или Парижа, где бывает депутат, и сложно поставить супермаркет из-за наличия исторических построек, но чтобы выносить их из города -это ересь".

Депутаты парламентского комитета по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики также неоднозначно отнеслись к инициативе. По словам главы комитета Александры Кужель ("Батькивщина"), при развитии крупных торговых сетей ежегодно безработными становятся 1-2 тыс. предпринимателей. Но она тут же добавляет, что такой закон был бы актуален 15 лет назад -именно тогда он мог бы спасти города от хаотичной застройки. "Опоздал автор с ним. Сейчас и переносить некуда, и это будет похоже на зачистку рынка",— считает она. Первый заместитель главы комитета Владислав Лукьянов (Партия регионов) считает это возвращением в конец 1990-х годов, когда развивались лотки, реализующие продукты питания. "Я очень уважаю автора, но маловероятно, что его поддержат, ведь это вторжение в частную собственность. Это как закрыть большое предприятие и открыть много маленьких", - резюмирует он. Сам О.Царев признает, что его законопроект достаточно жесткий, поэтому уже сейчас готов идти на компромисс: поскольку компенсаций за перенос супермаркетов в законопроекте не предусмотрено, он предлагает распространять данные нормы только на вновь открывающиеся сети.