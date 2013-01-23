Минрегион снова предлагает запретить использование полимерных пакетов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагает запретить в Украине производство и использование полимерных пакетов.

Об этом говорится в законопроекте «Об ограничении производства, использования, ввоза и распространения в Украине полимерных пакетов», обнародованном на сайте министерства.

Документом предлагается запретить в Украине производство, использование, ввоз (более 100 единиц одним лицом за каждое пересечение таможенной границы) и платное или бесплатное распространение на ее территории (кроме транзита грузов, или ввезенных 100 единиц одним лицом за каждое пересечение таможенной границы) полимерных пакетов.

Этот запрет не распространяется на биологические полимерные пакеты, которые разлагаются.

Как указывается в пояснительной записке, альтернативой использования полимерных пакетов предлагаются природные органические полимерные (биологически разлагаемые) пакеты - бумажные, полотняные пакеты, пленки и сетки для пищевых продуктов.

Финансирование мероприятий по ограничению обращения полимерных пакетов предлагается осуществлять за счет средств производителей, импортеров полимерных пакетов, торговых сетей и субъектов оптово-розничной торговли.

В законопроекте дается определение термину «полимерный пакет» - разовая потребительская мягкая упаковка, имеющая корпус в форме рукава, с дном и открытым верхом, емкостью до 20 куб. дм.

Планируется, что закон вступит в силу через год со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства предлагало с 1 января 2013 года запретить производство, использование, ввод и платное или бесплатное распространение на территории Украины полимерных пакетов объемом менее 20 л с толщиной пленки менее 0,025 мм (кроме полимерных пакетов, которые разлагаются).