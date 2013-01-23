В Украине запустили информационно-образовательный проект «3 молочных продукта в день»

Украинские власти, общественные организации и 4 крупных производителя молочной продукции - «Лакталис Украина», «Милкиленд Украина», «Вимм-Билль-Данн Украина» и «Данон-Украина» запустили информационно-образовательный проект «3 молочный продукта в день», целью которого является увеличение производства и потребления молочных продуктов в стране. Об этом участники заявили во время его презентации в студии телеканала «Твi»

«В случае успешной реализации этой программы мы рассчитываем, что потребление (молока и молочных продуктов - УНИАН) увеличится на 5-6% и что мы действительно сможем — не только эти 4 компании, но и весь перерабатывающий молочный бизнес Украины — увеличить свое производство на 5-6%», - сообщил гендиректор компании «Вимм-Билль-Данн» в Украине Андрей Наумов.

По данным Ассоциации диетологов Украины, годовое потребление пакетированных молочных продуктов в Украине составляет около 22 кг на человека в год. При этом аналогичный показатель в России достигает 45 кг, в Польше — 72. Президент Ассоциации Олег Швец также подчеркнул, что дефицит кальция и витамина D, которые содержатся в молочных продуктах, испытывает около 50% взрослого населения Украины и около 80% детей. Вместе с тем, эксперт уточнил, что указанные 3 молочных продукта для эффективного усвоения должны быть нежирными. Кроме того, по словам начальника управления общественного здоровья МОЗ Украины Аллы Григоренко, желательно, чтобы эти продукты были разными.

Как отметил участник проекта — гендиректор компании «Милкиленд Украина» Константин Лапцов, проект предусматривает стимулирование потребления молочных продуктов для улучшения здоровья нации. При этом основными направлениями работы станут информационная кампания посредством социальной телевизионной и внешней рекламы, посещения производственных мощностей, проведения национального проекта по независимому тестированию пакетированных молочных продуктов, а также консультаций по поводу достаточности потребления кальция в торговых точках (речь идет о проекте «Денситометрия» для измерения плотности костной ткани).

«Стартовая сумма инвестиций в проект — около 2-4 млн грн. Но общая стоимость проекта будет в 3-4 раза больше», - отметил участник программы Дарио Маркетти, генеральный директор компании «Данон-Украина».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата производство обработанного молока в Украине в 2012 году выросло по сравнению с объемами производства в 2011 году на 6% - до 909 тыс. тонн, производство жирных сыров — выросло на 7,6% до 166 тыс. тонн, свежих неферментированных и кисломолочных сыров — на 4,4% до 78,6 тыс. тонн.