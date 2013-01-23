Украина с начала маркетингового года экспортировала 15,5 млн тонн зерновых

Украина с начала маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) экспортировала 15,5 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

При этом, по данным министерства, основной экспортной культурой для украинских аграриев является кукуруза, объем поставок которой на внешние рынки к 21 января составил 7,3 млн тонн. Кроме того, аграрии продолжают экспорт ячменя, которого поставили на внешние рынки почти 2 млн тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, Украина по-прежнему входит в первую пятерку экспортеров зерновых в мире.

«На сегодня Украина продолжает удерживать ключевые позиции на международном зерновом рынке благодаря динамичному экспорту. Мы уже экспортировали больше половины того потенциала, который прогнозировали после окончания сбора урожая», - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

Кроме того, министр напомнил, что по состоянию на 1 января запасы зерна в стране составили около 30 млн тонн, из которых 8,4 млн тонн пшеницы, 13,8 млн тонн кукурузы и 5 млн тонн ячменя.

По словам Н.Присяжнюка, этих запасов достаточно для обеспечения внутренних продовольственных потребностей и усиления позиций на внешних рынках.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября 2012 года Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна. При этом для остановки экспорта зернотрейдерам необходимо было выполнить оставшиеся обязательства по заключенным экспортным контрактам.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.