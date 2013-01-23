Группа «Креатив» в 2013 году запустит два новых элеваторных комплекса

Группа «Креатив», один из крупнейших переработчиков сельхозпродукции в Украине, планирует в 2013 году ввести в эксплуатацию два новых элеваторных комплекса общей мощностью 180 тыс. тонн одновременного хранения, сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, во втором квартале 2013 года «Креатив» планирует запустить новый элеваторный комплекс мощностью 60 тыс. тонн в Днепропетровской области. Этот комплекс позволит перерабатывать и хранить семена подсолнечника и соевых бобов для дальнейшей их переработки компаниями группы.

Кроме того, во второй половине 2013 года «Креатив» собирается запустить еще один элеваторный комплекс мощностью 119 тыс. тонн одновременного хранения, элеваторы которого будут находиться в Кировоградской и Сумской областях.

«Одной из стратегических задач и приоритетов компании является постоянное обеспечение перерабатывающих предприятий группы сырьем, что возможно при наличии собственных элеваторных мощностей. Благодаря введению в эксплуатацию в 2013 году двух новых элеваторных комплексов общие объемы хранения масличных и зерновых культур предприятиями группы будут увеличены до 410 тыс. тонн единовременного хранения. Кроме стабильного снабжения сырья, новые комплексы позволят компании снизить затраты на транспортировку и хранение, а также контролировать качество перерабатываемого сырья», - цитирует пресс-релиз председателя правления группы «Креатив» Юрия Давыдова.

В 2012 году группа «Креатив» ввела в эксплуатацию элеваторный комплекс мощностью в 60 тыс. тонн одновременного хранения в Николаевской области, а также приобрела комплекс элеваторов мощностью 36 тыс. тонн в Яготине (Киевская обл.).

Как сообщал УНИАН, ранее на текущей неделе «Креатив» сообщил о привлечении в рамках кредитной линии у группы банков 8,8 млн долл. Первичными кредиторами по данному договору являются UniCredit Bank AG (Германия), «Укрсоцбанк» (Украина), Erste Group Bank AG (Австрия), VTB Capital Plc (Великобритания), Societe Generale (Франция).

Справка УНИАН. Агропромышленная группа «Креатив» является одним из лидеров рынка жиров и маргаринов с долей на национальном рынке более 30%. Группа владеет тремя заводами по переработке семян подсолнечника с общим годовым объемом около 1,1 млн тонн.

Также группа «Креатив» владеет четырьмя заводами по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. Кроме того, группа занимается переработкой соевых бобов и развивает сельскохозяйственное направление, в которое входят растениеводческие хозяйства, завод по переработке пеллет и животноводческий комплекс. Компания выпускает масложировую продукцию под ТМ "Сонола", ТМ "Деликон" и ТМ "Дивное".