«Милкиленд-Украина» инвестирует в модернизацию сыродельных предприятий до 6 млн грн

Один из крупнейших в Украине производителей молочных изделий компания «Милкиленд» планирует в 2013 году инвестировать в модернизацию оборудования на собственных сыродельных предприятиях в Украине до 6 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор «Милкиленд-Украина» Константин Лапцов.

«Может быть, даже 6 млн грн (объем инвестиций — УНИАН)... Это модернизация оборудования с целью более глубокой переработки побочных продуктов, которые при производстве сыра есть, — это сыворотка, и увеличения мощности сыродельных заводов», - сказал К.Лапцов.

Он не уточнил, насколько модернизация оборудования повысит производственные мощности в натуральном объеме, но отметил, что по сравнению с 2012 годом они могут вырасти на 20%.

Как сообщал УНИАН, Milkiland приобрел находящийся в Центральной Польше завод "Островия" (Ostrowia) в начале августа 2012 года за 12 млн евро. Завод способен, в частности, ежегодно производить 15 тыс. тонн твердых сыров, а также йогуртов и обработанного молока.

Компания заявила о планах вывести купленный завод на плановые мощности по переработке в 2013-2014 году, инвестировав в него еще около 8 млн евро.

За 9 месяцев 2012 года компания сократила чистую прибыль по сравнению с 9 месяцами 2011 г. на 22,3% - до 10,7 млн евро. Ее выручка за указанный период составила 206 млн евро. При этом 51% выручки компании было обеспечено сегментом твердых сыров и масла, 40% - цельномолочными изделиями.

Справка УНИАН. Компания Milkiland владеет 10 заводами в Украине, "Останкинским молочным комбинатом" в Москве и Ostrowia в Польше и занимается производством твердых сыров и масла, а также цельномолочных продуктов.

Большую часть своей продукции Milkiland продает под брендом "Добряна", а также "Останкинская" и "Коляда".