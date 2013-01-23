Сельхозпредприятия обеспечены минудобрениями на 34% от потребностей

Сельскохозяйственные предприятия Украины по состоянию на 18 января обеспечены минеральными удобрениями на 33,9% от заявленных потребностей, в то время как на аналогичную дату 2012 года обеспеченность минудобрениями составляла 29,4%, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия.

Как отмечает министерство, сельхозпредприятия получили 327,5 тыс. тонн удобрений, при том что суммарная заявка по областям составила 966,3 тыс. тонн.

Наименее обеспечены минеральными удобрениями Закарпатская (на 6,1%), Черновицкая (на 6,9%) и Черкасская (на 8,5%) области. В наибольшем объеме выполнена заявка сельхозпредприятий Полтавской области – на 62,8%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен утвердить график поставки минеральных удобрений на сельскохозяйственные предприятия страны и проконтролировать его выполнение.