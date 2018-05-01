Рынок карамели: не сладко ни покупателям, ни кондитерам

Антимонопольный комитет заинтересовался украинской карамелью. Правда, с некоторым опозданием - решение пристальнее изучить данный рынок принято в ответ на жалобы потребителей по поводу повышения цен на этот сладкий товар еще весной прошлого года(!). В свою очередь, кондитеры отрицают подорожание и без того низкоприбыльной продукции и делают ставку на более сложные и дорогие изделия. Наметились определенные тенденции на этом рынке: объемы производства карамелек и их доля на кондитерском рынке последние годы сокращаются, при этом, "перестроились" факторы, формирующие цену продукции. К примеру, стоимость сахара все меньше влияет на цену карамели, а красивый фантик может заметно подтолкнуть цену вверх...

АМКУ намерен до середины 2013 года выяснить, действительно ли украинские производители решили нажиться на самых доступных кондитерских изделиях - карамельках, или рост цен является обоснованным.

Как отмечают в комитете, с жалобами на подорожание карамельных конфет обратились преимущественно люди пожилого возраста, которым эти сладости стали не по карману. «Так как в обращениях не было указано четкой информации, насколько произошло повышение цен, мы приняли решение провести исследование рынка. С целью определения участников этого рынка мы запросили соответствующую информацию в МинАПК и Госстате. Нам ответили, что на рынке карамели сегодня работает 25 хозяйствующих субъектов, которым мы отправили требования, получили ответы и сейчас изучаем ситуацию», - пояснил замглавы АМКУ Федор Влад.

При этом в украинской ассоциации кондитеров - «Укркондпроме», объединяющем лидеров «сладкого» бизнеса, считают, что никаких нарушений антимонопольного законодательства на рынке карамели нет, в том числе со стороны крупнейших производителей. По словам президента ассоциации Александра Балдынюка, резких изменений на внутреннем рынке карамели не может быть из-за очень высокой конкуренции, да и в целом из-за его сокращения.

Действительно, судя по данным ассоциации, в Украине в 2012 году снижаются как объемы производства сахаристых кондитерских изделий, в число которых входит карамель, так и их доля на рынке. К примеру, за 11 месяцев минувшего года украинские кондитеры произвели на 5% меньше этой продукции, в то время как выпуск мучнистых и шоколадных сладостей хоть и незначительно - на 1-2%, но вырос. Такую тенденцию подтверждают и производители. В частности, «Бисквит-Шоколад» за 9 месяцев прошлого года сократил производство карамели почти на четверть. При этом, по наблюдениям компании, в Украине в 2012 году увеличилось производство шоколада, белого шоколада и драже.

В целом, украинский кондитерский рынок удерживает позиции 2011 года, но, как бы не хотелось производителям, не растет. Даже импорт сладостей продемонстрировал отрицательный по сравнению с 2011 годом результат. По крайней мере, за 10 месяцев прошлого года Украина ввезла на 2% меньше сладостей, хотя с августа поставки постепенно начали увеличиваться. В осенне-зимний период спрос на кондитерскую продукцию традиционно оживился, что в цифрах выровняет ситуацию.

Балдынюк считает, что кондитерский рынок не растет из-за сравнительно малого потребления этой продукции украинцами, зачастую вследствие их низкой покупательской способности. В данных условиях производителям приходится буквально бороться за каждого сладкоежку.

Вместе с тем, потребитель избалован широчайшим выбором сладостей, и поэтому удержать его интерес довольно непросто, в том числе, и к такому нехитрому продукту как карамель, в основе которого лежит уваренный сахар с различными добавками. Промышленность же относится к карамелькам со всей серьезностью и вдохновением, постоянно изобретая новые сорта и начинки. Покупателей привлекают не только знакомыми с детства «рачками», «взлетными», «барбарисами» и «дюшесами» - появляются новые рецептуры с добавлением сока, шоколада, шипучей начинки и так далее. Естественно, улучшение вкуса и вида повышает цены на конфеты. Однако, кризис рикошетит и по этой отрасли - понятно, что карамелька не является продуктом первой необходимости и при сокращении доходов потребителя, он сэкономит в первую очередь на вкусностях.

По словам руководителя аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Марии Колесник, украинские производители в последнее время не только сокращают выпуск карамелек, но и стараются упростить их производство и сбыт. В частности, все больше растет сегмент весовых продаж, в то время как несколько лет назад больше внимания уделялось продаже в расфасовку.

Как отмечает Балдынюк, определить среднестатистические затраты на производство карамелек сложно из-за разнообразия рецептур и технологий, да и в силу закрытой политики в этом вопросе самих компаний.

«Каждое предприятие самостоятельно принимает решение о цене той или иной карамельной продукции, оптимизировать расходы каким-то общим уровнем сложно, потому что объем ассортимента большой. При этом увеличение себестоимости опережает рост цен на саму карамель», - поясняет Балдынюк.

Казалось бы, главный источник формирования цены на карамель – сахар - в прошлом году из-за перепроизводства подешевел до такой степени, что его производители были вынуждены просить правительство о снижении минимальных закупочных цен. Но, по словам Балдынюка, стоимость сахара все меньше влияет на цену карамели. Эксперт отмечает, что на сегодняшний день выросла значимость других факторов. В первую очередь, речь идет о затратах на рекламу, упаковку, тестирование и сертификацию товара. «К примеру, этикетка может занимать пятую часть себестоимости производства карамели», - отметил Балдынюк.

Кстати, покупатели, наверняка, сами обратили внимание, что конфетный фантик сейчас заметно отличается от фантика 5-ти, 10-ти и тем более 20-летней давности. И не только по красочности, но и по своим, так сказать, упаковочным свойствам. Как минимум, сейчас практически все карамельные обертки сделаны из такой бумаги, которая не позволяет конфете таять в жару и растекаться по сумкам-карманам. И сладкоежке не приходится отдирать прилипший к конфете бумажный фантик. Собственно, фантики нынче сделаны даже не из бумаги, а, если так можно выразиться, из некоего комбинированного материала, сохраняющего вкусовые и органолептические свойства продукта. Конечно, такая упаковка стоит дороже, но это вполне оправданно.

По словам Колесник, не дорожало и другое распространенное сырье для производства карамели - сухое молоко. Среди возможных причин повышения цен на карамельную продукцию она отметила индексацию уровня заработной платы на предприятиях кондитерской отрасли, а также рост затрат на энергоресурсы.

Нередко, поясняя причины удорожания продукции, кондитеры обращаются к теме новых дорогостоящих и высокотехнологичных линий производства. Однако в минувшем году в большинстве случаев на предприятиях устанавливалось новое оборудование для выпуска кондитерских и мучнистых изделий, но не для сахаристых.

Если раньше производство карамельных изделий в Украине стимулировали экспортные перспективы, то на сегодняшний день данный фактор уже не играет большой роли. По данным «Укркондпрома», уровень экспорта сахаристых изделий в январе-октябре прошлого года снизился на 10%. Сокращение экспортных поставок подтверждают и в компании «Бисквит-шоколад», в общей структуре производства которой карамель занимает 7%. Еще осенью прошлого года компания сообщала о падении экспорта из-за высоких пошлин на основных рынках сбыта – в странах Таможенного союза. В результате она сократила внешние поставки карамели почти на половину и, соответственно, снизила темпы ее производства, однако цены не повышала. Вместе с тем, «Бисквит-Шоколад» рассчитывает освоить новые направления экспорта этой продукции - Китай, Пакистан и Арабские Эмираты.

Совсем иная ситуация на шоколадном рынке. В компании «АВК», которая производит более 26% весовых шоколадных конфет в Украине, ожидают наращивания объемов продаж, даже при условии, если украинцы урежут свои ежедневные расходы на данный товар. «Экономисты прогнозируют ухудшение потребительских настроений. Но это в меньшей степени касается рынка кондитерских изделий, так как потребителям всегда хочется побаловать себя сладким, а шоколадные конфеты не относятся к категории «роскошь». Скорее всего, кондитерский рынок также продемонстрирует небольшой рост в 2013 году», - отмечает заместитель генерального директора «АВК» Роман Бабец.

По его данным, в прошлом году объемы производства кондитерских изделий в Украине показали прирост 0,8% и составили 1, 09 млн тонн, при этом производство шоколадных изделий увеличилось на 1,6%.

Спрос на тот или иной вид кондитерской продукции свидетельствует об уровне обеспеченности населения страны, считает Колесник. В таком случае, сокращение объемов производства самого дешевого кондитерского сегмента - карамели - на фоне роста выпуска более дорогих изделий могло бы просигнализировать о «белой» полосе в доходах украинцев. Или о том, что они не настолько богаты, чтобы покупать «дешевые» карамельки.

В любом случае, уже летом нынешнего года Антимонопольный комитет обещает завершить расследование, которое должно прояснить - что завернуто в красивый фантик и обоснованно ли дорожают карамельки.

Анастасия Новикова (УНИАН)