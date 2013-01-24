В парламенте зарегистрирован очередной законопроект об ограничении продажи алкоголя

Народный депутат от фракции “Свобода” Михаил Головко предлагает Верховной Раде Украины установить запрет на продажу алкоголя с 22 часов вечера до 8 часов утра.

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усиления борьбы со злоупотреблениями в сфере продажи, потребления и рекламы пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков” зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроект предусматривает запрет на продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в ночное время суток с 22.00 до 8.00, а также повышает возраст, с которого разрешается продажа лицу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков, – до 21 года. Кроме того, вводится ограничение на выдачу количества лицензий на торговлю алкоголем, а именно одна лицензия на двадцать тысяч населения в населенном пункте.

Законопроект предусматривает отнесение пива к алкогольным напиткам. Указанный законопроект расширяет перечень мест, в которых запрещается продажа пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков. В частности, это места, определенные органами местного самоуправления; в радиусе менее 300 метров от общеобразовательных учебных заведений; в мелкорозничной торговой сети; в малых архитектурных формах площадью менее 50 кв. м; на территории автозаправочных станций; в пределах населенного пункта. Законопроект запрещает продажу пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года; лицам, находящимся в нетрезвом состоянии; в долг или под залог; а также женщинам с видимыми признаками беременности.

Законопроект устанавливает также запрет на потребление пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков в заведениях торговли (кроме специально отведенных мест); на улицах, в парках, скверах; в подъездах, в подвалах, на крышах жилых домов; на строительных площадках, в местах, где ведется строительство. Также законопроект обязывает владельцев общественных мест устанавливать специальные знаки запрещения употребления алкоголя.

Кроме того, законопроект предусматривает усиление административной ответственности (увеличение размера штрафов) за правонарушения, связанные с продажей алкогольных напитков и их потреблением, – в частности за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями; за изготовление, хранение самогона и аппаратов для его производства; изготовление, приобретение, хранение или реализацию фальсифицированных алкогольных напитков или табачных изделий; распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в нетрезвом виде; распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве; доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.

Законопроект вносит изменения в Закон Украины «О рекламе» касательно запрета на спонсирование теле-, радиопередач, театрально-концертных, спортивных и других мероприятий с использованием знаков для товаров и услуг, под которыми выпускаются пиво и алкогольные напитки. Также законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за систематическую (трижды в год или чаще) продажу алкогольных или слабоалкогольных напитков или пива (кроме безалкогольного) лицам, не достигшим 21-летнего возраста путем дополнения Уголовного кодекса Украины статьей 304-1. Законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенное законом время путем дополнения Уголовного кодекса Украины статьей 304-2.

Подсудность указанного преступления предлагается отнести к компетенции следственных органов внутренних дел Украины.