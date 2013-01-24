«Бровар» в 2012 году наиболее существенно нарастил производство сладкой воды и кваса

Пивзавод «Бровар» (Тернопольская область) в 2012 году незначительно увеличил производство пива и минеральной воды и существенно - производство сладкой воды и кваса.

Так, в 2012 году "Бровар" увеличил производство пива на 2% до 1,034 млн дал. по сравнению с 2011 годом.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении агропромышленного развития.

Газированной минеральной воды ЗАО «Бровар» в прошлом году произвело 280 тыс. дал, что на 3% больше, чем в 2011 году.

При этом объем производства сладких вод и кваса на предприятии вырос в 2012 году на 28% - до 217 тыс. дал.

Справка УНИАН. Пивзавод «Бровар» уходит историей в 17 век, когда в Микулинцах Тернопольской области начали варить пиво. В 1993 году на базе государственного пивзавода было создано «Арендное предприятие Микулинецких пивоваров».

В 1995 году предприятие реорганизовано в ОАО «Бровар».

С 1997 года на заводе введена в действие линия по розливу минеральной столовой воды, а также начато собственное производство светлого, темного и карамельного сортов солода.

Основной рынок сбыта ЗАО «Бровар» - Тернопольская область. Здесь продается 45% всего пива. Также продукция завода отправляется в семь других областей Украины

Всего ЗАО «Бровар» выпускает 17 светлых и темных сортов пива.

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