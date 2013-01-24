В первом за 4 года рейсе в Антарктиду украинские рыбаки планируют выловить 15 т криля
В ходе первого за четыре года для всех национальных рыболовецких компаний рейса в район Антарктиды рыболовецкий траулер под украинским флагом планирует выловить 15 тонн антарктического криля, сообщила пресс-служба Восточно-Черноморской рыбоохраны.
Согласно сообщению, этим рейсом Украина возобновит промысел антарктического криля, который был приостановлен из-за сложной экономической ситуации в стране.
Траулер «Море Содружества», принадлежащий группе компаний «Интеррыбфлот», отправится от причала Севастопольского морского рыбного порта 25 января. До этого судно 4 года было на ремонте, который обошелся собственнику в 50 млн грн.
По мнению пресс-службы региональной рыбоохраны, возобновление добычи антарктического криля будет способствовать увеличению производства пищевой продукции в стране.
По словам пресс-секретаря Восточно-Черноморской рыбоохраны Елены Даньшиной, возобновление промысла криля повлечет за собой снижение цены на этот продукт на украинском рынке.
«Рынок будет наполнен крилем отечественного производства, а его стоимость будет ниже стоимости заграничной продукции», - сказала Е.Даньшина корреспонденту УНИАН.
Справка УНИАН. По данным Госстата, в январе-ноябре 2012 года общий объемы вылова рыбы и других живых ресурсов украинскими рыбаками сократился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,8% - до 173,9 тыс. тонн. В том числе вылов рыбы и живых ресурсов в исключительных морских экономических зонах других государств вырос за одиннадцать месяцев 2012 года на 2,1% - до 88,8 тыс. тонн.