«Опилля» в 2012 году увеличило объемы производства пива на 61%

Пивзавод «Опилля» (г. Тернополь) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличило объемы производства пива на 61% до 354 тыс. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении агропромышленного развития.

Рост объемов производства на ПАО «Опилля» в управлении объяснили удачной рекламной кампанией, а также качеством продукции, поскольку данный завод один из немногих в Украине варит живое пиво.

Справка УНИАН. ОАО «Опилля» создан в Тернополе в 1995 году на базе пивзавода, который берет свою историю с конца 19 в.

В апреле 2012 году ОАО «Опилля» было реорганизовано в Частное акционерное общество «Опилля».

ПАО «Опилля» сегодня производит 4 марки светлого пива: «Корифей», «Фірмове», «Нефільтроване», «Жигулівське» и темное пиво - «Княже».

По данным государственного учреждения «Агентство по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины» по состоянию на 1 октября 2012 60,3% акций ОАО «Опилля» принадлежало ООО «Горизонт-2005», 28% - физическому лицу, 10,7% - ОАО «Бровар».