«Galicia Distillery» в 2012 году сократила производство коньяка на 20%

Коньячный завод «Galicia Distillery» (г. Бучач Тернопольская обл.) в 2012 году снизил объемы производства коньяка на 20% по сравнению с 2011 годом - до 390 тыс. дал.

Об этом сообщили корреспонденту в управлении агропромышленного развития облгосадминистрации.

Кроме того, осенью 2012 года ЧАО «Galicia Distillery» начало производство алкогольных настоек, выработав 4 тыс. дал этой продукции.

В управлении АПР уменьшение объемов производства коньяка объяснили высокой конкуренции на рынке и ростом акцизов на спиртное.

Справка УНИАН. ЗАО «Галспирт» (г. Бучач Тернопольской области) в мае 2011 года было переименовано в Galicia Distillery. В 2012 году предприятие было реорганизировано в ЧАО «Galicia Distillery»

Завод производит коньяки под торговыми марками «Бучач», Renuage и «Гринвич».

Коньяк торговой марки «Бучач» предприятие начало разливать в октябре 2006 года на современном американском оборудовании. Коньяк изготовляли из коньячных спиртов из Франции.

На рынок коньяк «Бучач» вышел весной 2007 года.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, владельцем компании по состоянию на 3 квартал 2012 года является британская компания W & S DISTILLERY LIMITED.