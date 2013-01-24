Хоростковский спиртзавод в 2012 году увеличил объемы производства биоэтанола в 7 раз

Хоростковский спиртзавод (Тернопольская обл.) в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличил объемы производства биоэтанола в 7 раз - до 1,2 млн дал.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении агропромышленного развития.

Существенный прирост объемов производства на Хоростковского МПД в управлении АПР объяснили тем, что в 2011 году предприятие работало только 3 месяца из-за нехватки заказов. В 2012 году вступила в силу законодательная норма, предусматривающая, что в топливе должно быть минимум 5% биоэтанола, что вызвало резкий рост спроса на биоэтанол.

Справка УНИАН. Хоростковский МПД расположен в Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области.

До реорганизации спиртзаводов Тернопольской области в цеха ГП «Укрспирт», Хоростковский МПД был самостоятельным спиртзаводом, который производил технические спирты, в том числе и на экспорт.