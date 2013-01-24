Минагропрод определил партнеров «Украгролизинга» на 2013 год

Министерство аграрной политики и продовольствия определило перечень украинских производителей сельскохозяйственной техники, продукция которых в 2013 году будет реализовываться на условиях финансового лизинга через государственного оператора «Украгролизинг». Об этом говорится в сообщении компании «Украгролизинг».

Согласно сообщению, министр Николай Присяжнюк 10 января подписал соответствующий приказ «Об утверждении перечня и предельных цен на технику и оборудование отечественного производства для агропромышленного комплекса, закупка которых в 2013 году финансируется за счет средств государственного бюджета».

В указанный перечень вошли компании «Червона зірка», «Харьковский тракторный завод им. Орджоникидзе», «Агро-Союз», «ХК Инновационные технологии», «БелоцерковМАЗ», «Галещина машзавод», «Брацлав», «Техна» и др.

Как говорится в сообщении «Украгролизинга», госбюджет Украины предусматривает выделение на лизинговые программы через НАК «Украгролизинг» в 2013 году более 160 млн грн.

Справка УНИАН. НАК «Украгролизинг» создана постановлением Кабинета министров Украины от 11 апреля 2001 г. Компания является преемником имущественных прав и обязательств государственного лизингового предприятия «Украгролизинг», созданного на базе государственного лизингового фонда в 1999 г., и подчинена Кабмину.

Компания предоставляет услуги по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга.

В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.

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