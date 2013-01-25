Государство продолжит финансировать развитие оптовых рынков сельхозпродукции

Государство продолжит финансировать строительство и развитие сети оптовых рынков сельскохозяйственной продукции (ОРСП) в 2013 году, говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, в 2012 году для поддержки ОРСП было выделено 248 млн грн.

“Благодаря развитию оптовых рынков сельскохозяйственной продукции государство поощряет малых и средних производителей аграрной продукции «напрямую» продать свой товар потребителю. Так, в прошлом году на развитие и поддержку оптовых рынков сельхозпродукции было выделено 248 млн грн. Всего в развитие ОРСП уже инвестировано 774 млн грн», - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

По словам министра, в 2012 году такие ОРСП как “Столичный”, “Шувар”, “Господар” посетили более 3 млн человек. При этом реализовали свою продукцию (около 1 млн тонн) порядка 160 тыс. производителей.

Согласно данным Минагропрода, статус ОРСП в Украине на сегодняшний день имеют 11 рынков во Львовкой, Харьковской, Херсонской, Ровненской, Луганской, Николаевской областях и городе Мариуполе (Донецкая обл.)