Украина уже экспортировала 15,8 млн тонн зерновых

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) экспортировала 15,8 млн тонн зерновых, что на 46% больше объемов экспорта на аналогичную дату прошлого МГ, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, с начала 2013 года было экспортировано 1,6 млн тонн зерновых, тогда как в декабре прошлого года экспорт составил 2,5 млн тонн.

По данным министерства, в частности, к 25 января было экспортировано 5,99 млн тонн пшеницы, в том числе 5,1 млн тонн продовольственной, против 2,7 млн тонн (продовольственной — 1,95 млн тонн) на аналогичную дату прошлого МГ.

Экспорт ячменя из Украины на 25 января составил 1,98 млн тонн по сравнению с 1,93 млн тонн в предыдущем МГ.

Что касается кукурузы, то к 25 января на внешние рынки было поставлено 7,6 млн тонн этой культуры (6,1 млн тонн годом ранее).

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.

По данным министерства, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.