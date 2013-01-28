Гидрометцентр оценивает состояние посевов озимых как хорошее и удовлетворительное

Гидрометцентр Украины сохранил свою оценку состояния посевов озимых культур, назвав его хорошим и удовлетворительным, и подтвердил прогноз урожайности озимых на 20-30% выше прошлогоднего показателя.

Об этом, отвечая на вопрос УНИАН, сказал директор Гидрометцентра Украины Николай Кульбида.

«Риски не выросли, хотя они сохраняются. В четырех областях мы наблюдаем на грунте ледяную корку, однако мы подтверждаем, что состояние посевов хорошее и удовлетворительное, и придерживаемся той оценки, что урожайность может быть выше на 20-30%», - сказал Н.Кульбида.

Он также отметил, что Украина прошла большую часть зимы без опасных явлений. По словам Н.Кульбиды, промерзание грунта слабое и влага попадает в него в достаточном количестве.

Как сообщал УНИАН, 16 января в интервью УНИАН заместитель руководителя украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погодные условия последнего времени позволяют говорить о прогнозном росте урожая озимых культур в 2013 году на 20-30%.

По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на 18 января, в Украине 91,5% посевных площадей под озимыми культурами, или 7,2 млн га, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.