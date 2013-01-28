С начала года состоялось более 4 тыс. продовольственных ярмарок

С начала года во всех областях Украины прошло 4 445 продовольственных ярмарок, на которых аграрии реализовали 36 тыс. тонн своей продукции и продуктов переработки на общую сумму 302,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«Во всех областях идет выездная торговля. Минагропрод продолжит практику проведения продовольственных ярмарок, которые позволяют удовлетворить спрос украинцев на продукты питания», - сказал Н.Присяжнюк.

Он также проинформировал, что с начала года чаще всего проходили ярмарки в Сумской области – 318 ярмарок. В Днепропетровской области прошло 280 ярмарок, в Киевской области – 226 ярмарок, в Винницкой – 232, Житомирской и Волынской – по 228 ярмарок. Реже всего ярмарки проходили во Львовской, Херсонской и Ривненской областях.

По объемам реализованной продукции, сказал министр, лидируют Луганская область, где аграрии смогли продать 3580 т своей продукции, Житомирская область – 3434 т, Одесская область – 3180 т, Тернопольская – 2584 т и Винницкая – 2560 т.

«Хочу напомнить, что цель таких ярмарок – дать возможность малым и средним сельхозпроизводителям продавать свою продукцию как можно быстрее и выгоднее, в обход посредников. Таким образом, товаропроизводитель может больше заработать, а потребитель – купить продукт без торговой наценки», - сказал министр

Напомним, что 2012 году в Украине прошло 53 645 ярмарок, на которых было продано 422,6 тыс. т аграрной продукции на общую сумму 4,6 млрд грн.