В госземкадастре зарегистрировано более 6,5 тыс. участков

За две недели работы Национальной кадастровой системы государственные регистраторы зарегистрировали более 6,5 тыс. земельных участков, сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

По данным агентства, на 28 января регистраторы приняли более 12 тыс. граждан. Специалисты территориальных органов земельных ресурсов предоставили почти 1,6 тыс. выдержек из земельного кадастра.

В ведомстве напомнили, что с 1 января 2013 г. введены новые правила оформления прав на земельные участки. Формирование земельных участков фиксируется в Государственном земельном кадастре, а оформление прав на земельные участки - в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и их обременений.

Между Госземагентством и Укргосреестром налажен автоматический обмен данными, базы обоих ведомств обновляются ежедневно в он-лайн режиме.

Таким образом, государственная регистрация земельного участка представляет собой внесение в Государственный земельный кадастр сведений о формировании земельного участка и присвоение ему кадастрового номера.

Кроме того, с 1 января 2013 года вступила в силу статья 79-1 Земельного кодекса Украины (формирование земельного участка как объекта гражданских прав), которой впервые на законодательном уровне определено понятие формирования земельного участка, которое предусматривает определение площади, границ и внесение информации о нем в Государственный земельный кадастр.

Земельный участок считается сформированным с момента присвоения ему кадастрового номера. Все сформированные земельные участки подлежат государственной регистрации в Государственном земельном кадастре.

Земельный участок может быть объектом гражданских сделок только после внесения сведений о нем в обе информационные базы данных - Государственный земельный кадастр и Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом регистрировать право собственности и другие права на землю будут государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.