Аграрный фонд до 7 марта закупит по форварду еще 0,62 млн тонн зерна

Аграрный фонд Украины намерен заключить форвардные контракты по покупке около 0,62 млн тонн зерна урожая 2013 года до 7 марта текущего года. Об этом говорится в сообщении фонда.

Согласно сообщению, заявки на заключение контрактов будут приниматься региональными отделения Аграрного фонда.

Планируется закупить пшеницу 2-4 классов, а также рожь 1-3 класса и ячмень 3-го класса. При этом минимальная партия по пшенице установлена в объеме 2 тыс. тонн, ржи — 0,5 тыс. тонн, ячменя - 1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины планировал в феврале-марте закупить на условиях форварда 0,5 млн тонн зерна урожая 2013 года. При этом осенью 2012 года фонд провел форвардные закупки зерна урожая 2013 года, законтрактовав 0,5 млн тонн.

Во время торгов на Аграрной бирже 22 января т.г. фонд реализовал 225 тыс. тонн пшеницы (из запланированных 300 тыс. тонн) на сумму около 500 млн грн.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн с 46,2 млн тонн в 2012 году.