«Полтавахлеб» повысила цену на социальный хлеб почти на 20%

Предприятие «Полтавахлеб» повысило цену на социальный хлеб белый «кирпичик» на 19,6%, или на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханку весом 550 грамм.

Об этом сообщила журналистам директор «Полтавахлеб» Валентина Маджар.

По ее словам, белый «кирпичик» вырос в цене, так как производитель не получил от областных властей обещанного количества зерна и не может работать себе в убыток.

«Сначала власти просили нас пойти на уступки в сентябре, потом в декабре — сказали, что Новый год, нельзя. Сейчас уже конец января, и снова нас не хотят слышать. Мы не получили гарантированного количества зерна в полном объеме. Когда зерно было, мы не меняли цен. Но дальше делать с убытком не можем», - сказала В. Маджар.

При этом она отметила, что «Полтавахлеб» предлагало властям организовать торговые точки, где бы реализовывались «социальные сорта хлеба» по старым ценам на дотационных условиях.

Напомним, летом 2012 года в Полтавской области производители хлеба и хлебобулочных изделий Полтавской области подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сохранение в области стабильной ценовой ситуации на хлеб и хлебобулочные изделия в течение 2012-2013 маркетингового года.

Справка УНИАН. ООО «Полтавахлеб» работает под торговой маркой «Формула Смаку», которая представлена хлебозаводами в четырех регионах: Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Николаевской областях.

ООО «Полтавахлеб» ежесуточно выпускает около 37 тонн хлебопродукции.

Наряду с ООО «Полтавахлеб» (удельный вес 15%) на рынке хлеба и хлебобулочных изделий г. Полтавы доминируют ООО «ХК«Кулиничевский» и местные производители, в т. ч.«Родное село»(пгт. Котельва), «Домашний вкус»(Карловка), ЧП «Полтавский хлебозавод «Южный», ООО «Хорольская мехпекарня» и другие.