Кондфабрика "Житомирские ласощи" в этом году намерена начать экспорт продукции в Китай

Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" планирует в 2013 году выйти на новые рынки сбыта, в том числе — на китайский рынок.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор фабрики Евгений Гамов.

По его словам, "Житомирские ласощи" планируют начать экспорт продукции в Китай до 2014 года.

Для этого руководство кампании в этом году планирует направить значительные средства - около 10 млн грн - инвестиций на открытие новых рынков сбыта в странах Азии, СНГ, Африки и прежде всего - Китая. Также фабрика рассчитывает, что переговоры с Китаем о сотрудничестве завершатся до конца года.

При этом Е.Гамов уточнил, что в указанных странах руководимое им предприятие планирует создать структуру, аналогичную украинской модели. "У нас в планах - не только страны СНГ, мы планируем распространяться на страны азиатские, на африканские, также таким долгосрочным и сложным проектом является проект с Китаем. Мы с 2011 года продвигаем свою продукцию в этой стране», - отметил Е.Гамов.

Предприятие планирует создать на указанных территориях такую же, как в Украине, торговую сеть.

"Сегодня там уже разработан институт национальных менеджеров, то есть, в каждой названной мной стране мы имеем уже своего человека, который руководит процессом, формирует торговлю команды, изучает ассортимент, распространяет его в рамках каждой страны», - сказал Е.Гамов.

Как сообщал УНИАН, кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" намерена инвестировать в 2013 году 15 млн евро в развитие производства.

В 2012 году фабрика увеличила производство кондитерских изделий на 5% по сравнению с 2011 годом - до 47,5 тыс. тонн, увеличив объем реализации продукции (по предварительным данным) на 1,6% - до 900 млн грн.

Справка УНИАН. Житомирская кондитерская фабрика основана в 1944 году. Общая производственная мощность предприятия составляет 70 тыс. тонн продукции в год.

В марте 2011 года ЗАО "Житомирские ласощи" в результате слияния с ООО "Будстайл-ХХI" преобразовано в общество с дополнительной ответственностью (ОДО) «Житомирские ласощи».

ОДО «Житомирские ласощи» производит продукцию под тремя торговыми марками: "Житомирські ласощі", Doma и Optimix, ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется более чем в 20 стран мира.