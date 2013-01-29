Агрохолдинг «Авангард» в 2012 году увеличил продажи яиц на 7,4%

Одна из крупнейших агропромышленных групп Украины «Авангард» увеличила объем продаж яиц в 2012 году на 360 млн штук (7,4%) – до 5,2 млрд штук.

Об этом сказано в биржевом сообщении компании, размещенном на официальном сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, общий объем производства яиц составил 6,287 млрд штук, что на 5,6% больше показателя 2011 года. При этом экспорт яиц вырос на 75% - до 516 млн штук. Цена товара составила по итогам года 0,70 грн\шт., что на 6 копеек (9,4%) больше, чем в 2011 году (0,64 грн\шт.).

При этом в компании отмечают рост поголовья птицы до 27,5 млн в 2012 году против 25,1 млн в 2011 году. Поголовье кур-несушек также выросло на 11% по сравнению с 2011 годом – до 22,8 млн. Это стало возможным за счет введения в строй дополнительных мощностей на птицеводческих комплексах «Авис» и «Чернобаивское». В свою очередь рост экспорта стал возможен за счет развития имеющихся и освоения новых рынков на Ближнем Востоке и Северной Африке, Центральной и Восточной Африке, в странах СНГ. При этом основными экспортными рынками в 2012 году стали рынок Ирака, Туркменистана, Приднестровья, Либерии и ОАЭ.

В биржевом сообщении также сказано, что объем продаж яиц через сети супермаркетов в 2012 году вырос на 35%.

В компании отмечают, что строительство двух птицеводческих комплексов в Хмельницкой и Херсонской областях идет согласно графику.

Справка УНИАН. Холдинг «Авангард» - одна из крупнейших агропромышленных групп Украины, компании которой специализируются на производстве куриных яиц и продуктов яичной переработки.

Согласно отчету «Финансово-аналитической группы Про-Консалтинг», «Авангард» производит 32% общего объема производства куриных яиц в Украине (51% общего объема яиц, производимых на промышленных предприятиях) и 87% общего объема сухих яичных продуктов, произведенных в Украине за 2011 год. Предприятия группы расположены в 14 из 24 областей Украины и в АР Крым.

В 2011 году «Авангард» увеличил чистую прибыль до 196 млн долл., что на 6,2% превысило показатель 2010 года, а выручка выросла на 26% - до 553 млн долл.

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