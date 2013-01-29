Минимальные цены на сахар могут вырасти на 13% - до 4,7 тыс. грн за тонну

Министерство аграрной политики Украины инициирует повышение минимальных цен на сахар в 2013-2014 маркетинговом году на 594 грн (на 12,8%) - до 4677,69 грн за тонну с 4083,33 грн/т (без учета НДС).

Проект соответствующего постановления Кабинета министров подготовлен в министерстве и размещен на официальном сайте.

Согласно постановлению, цена тонны сахарной свеклы предлагается на уровне 338,10 грн\т.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Кабинет министров Украины снизил минимальные закупочные цены на сахар (без учета НДС) на текущий маркетинговый год (МГ, сентябрь 2012 г. - август 2013 г.) до 4083,33 грн/т с 4925,14 грн/т.

По состоянию на 24 декабря 2012 года, украинские сахарные заводы произвели 2,1 млн тонн сахара из сахарной свеклы нового урожая, что на 8,8% меньше показателя на аналогичную дату 2011 года.