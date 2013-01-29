Минагропрод ожидает в 2013 году роста производства молока на 3,2%

Министерство аграрной политики Украины прогнозирует в текущем году рост производства молока на 3,2% по сравнению с прошлым годом - до 11,75 млн тонн, а также снижение импорта молочной продукции на 21,5%. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода со ссылкой на директора департамента животноводства министерства Андрея Гетю.

«В прошлом году нам удалось стабилизировать производство молока в Украине, и эти позитивные тенденции будут сохранены в 2013 году. Производство молока вырастет на 3,2% и составит 11,75 млн тонн, что обеспечит годовой объем потребления на душу населения на уровне 217,3 кг», - цитирует пресс-служба А.Гетю и добавляет, что рост экспорта молока может составить 17,4% по сравнению с показателями прошлого года.

Увеличение производства будет достигнуто, по словам А.Гети, за счет совершенствования производственных технологий и роста надоев на фоне стабилизации поголовья коров. Немаловажным станет и продолжение государственных программ по стимулированию строительства ферм и животноводческих комплексов.

Согласно сообщению Минагропрода, в 2013 году в эксплуатацию будут введены 167 таких ферм и комплексов. Кроме того, будут продолжены программы поддержки единоличных хозяйств за сохраненный молодняк крупного рогатого скота, а также компенсирована стоимость мобильных доильных установок семейным фермам.

Как сообщал УНИАН, производство молока за 11 месяцев 2012 года выросло на 2,7% – до 10,685 млн тонн по сравнению с январем-ноябрем 2011 года. При этом экспорт молока в 2012 году, по разным оценкам, составил порядка 800 тыс. тонн. Опрошенные УНИАН эксперты прогнозировали, что производство молока в 2013 году может увеличиться по сравнению с 2012 годом на 1-2% - до 11,5 млн тонн.