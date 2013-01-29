Минагропрод поможет отечественным производителям сахара выйти на рынки Азии и Африки

Министерство аграрной политики Украины работает над освоением внешних рынков для украинской продукции и намерено помочь украинским производителям сахара выйти на перспективные рынки стран Африки и Азии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минагропрода со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

«Для нас одной из основных задач в сахарной отрасли является расширение поставок сахара на внешний рынок. Сейчас экспортный потенциал составляет примерно 450-500 тыс. тонн. Причем мы уже начали поставки первых партий сахара на экспорт и продолжаем работать над расширением рынков сбыта. Наиболее перспективными, по предварительным оценкам, являются покупатели из стран Африки и Азии», - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

По его словам, Минагропрод уже обратился в Министерство иностранных дел с предложением активизировать поиск новых внешних рынков сбыта для украинского свекловичного сахара.

Как сообщал УНИАН, украинские сахаропроизводители практически завершили сезон, переработав 17 млн тонн сахарной свеклы. Объем производства сахара составил 2,2 млн тонн. Эти объемы полностью обеспечивают внутреннюю потребность в сахаре, которая составляет 1,8 млн тонн. Сахар произведен на 63 заводах.

Минагропрод вышел с инициативой увеличить минимальную закупочную цену тонны сахара на 2013-2014 маркетинговый год на 13% - до 4677, 69 грн за тонну.