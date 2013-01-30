В Полтаве проверяют обоснованность повышения цен на хлеб

14 контролирующих служб начали проверку обоснованности повышения цен на хлеб хлебопекарским предприятием "Полтавахлеб".

Об этом вчера вечером журналистам сообщила вице-губернатор Полтавской области Елена Адамович.

По ее словам, среди проверяющих структур Госинспекция Украины по контролю за ценами, областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины, СЭС и другие ведомства.

«Сегодня началась комплексная проверка предприятия по всем направлениям его деятельности и продолжается переговорный процесс с руководством ООО "Полтавахлеб". 30 января в облгосадминистрации состоится совещание относительно решения вышеупомянутого вопроса. Цена на хлеб производства ООО "Полтавахлеб" будет приведена в соответствие с экономически обоснованного уровня», - сказала Е.Адамович.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе предприятие «Полтавахлеб» повысило цену на социальный хлеб белый «кирпичик» на 19,6%, или на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханку весом 550 грамм.