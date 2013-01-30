Кабмин назначил Кирюка гендиректором Аграрного фонда

Кабинет министров Украины назначил Александра Кирюка генеральным директором Аграрного фонда, уволив с этой должности Игоря Якубовича.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам министр Кабинета министров Елена Лукаш.

По ее словам, такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее А.Кирюк занимал должность заместителя директора Аграрного фонда.