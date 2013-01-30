Госземагентство освоило 90% средств займа Всемирного банка

В Украине освоено 90% средств займа Всемирного банка по проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра», сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

По данным ведомства, на сегодня заключено 219 договоров на сумму 80,65 млн долл. за счет займа, уплачено за выполненные работы - 69,79 млн долл., из них завершены работы на сумму 50,91 млн долл. Общая сумма займа Всемирного банка составляет 89,68 млн долл.

В частности, в рамках проекта профинансировано девять вузов страны по подготовке работников по специальности “Землеустроение и кадастр”, заменено свыше 500 тыс. сертификатов на государственные акты на землю, проведено картографирование территории всех областей Украины, составлены индексные кадастровые карты.

В Госземагентстве отметили, что проект Всемирного банка завершается 30 апреля 2013 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2012 году гражданам выдано 1,1 млн государственных актов на право собственности на землю.