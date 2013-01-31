"Глобинский мясокомбинат" оштрафовали за недостоверную информацию о составе колбасы

Житомирское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ООО "Глобинский мясокомбинат" на 40 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, вводящей в заблуждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, "Общество реализовало в Житомирской области колбасу с названием "Телячья со сливками колбаса вареная" сорт высший, при этом наименование колбасы информировало потребителей о том, что в состав сырья, используемого при ее производстве, должны входить сливки". Вместе с тем, как показало расследование, в течение 2011 года и по август месяц 2012 года, ООО «Глобинский мясокомбинат» производило колбасу с добавлением сухого молока, то есть, сливки в ее составе отсутствовали.

Таким образом, общество распространяло неправдивую информацию.

При установлении размера штрафа отделением АМК было учтено то, что такое нарушение комбинатом совершено впервые. Кроме того, с августа 2012 года указанный мясокомбинат начал производить названный сорт колбасы с добавлением сливок, как и указанно на этикетке.

Справка УНИАН. ООО " Глобинский мясокомбинат" специализируется на производстве мясных изделий.