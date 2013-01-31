Импорт семян в Украину достиг 70% от общего количества посевного материала - эксперт

Порядка 70% семян, которые используют украинские аграрии, являются импортными, притом, что в Украине есть все условия для формирования семенного производства на своей территории.

Об этом в комментарии УНИАН заявил исполнительный директор Семенной ассоциации Украины Валерий Хаджиматов.

«Сегмент импортных семян постоянно растет. По сахарной свекле сегмент импорта составляет 90%, по подсолнечнику и кукурузе - порядка 70% импортных семян. Общий объем импорта - порядка 70%. Но мы хотим сделать так, чтобы семена производились в Украине. Во всяком случае, чтобы большая часть семян производились все-таки внутри страны», - сказал В.Хаджиматов.

При этом он обратил внимание, что решение этого вопроса во многом зависит от эффективности государственных решений, направленных на привлечение инвестиций и поиск инвесторов, готовых начать производство. «Украинское растениеводство и производство семян вступили в новый этап развития отрасли. Украина присоединилась ко многим международным профильным организациям и взяла на себя обязательства по внедрению системы сертификации семян и допуску новой генетики на рынок. Зачем нужны качественно новые семена? Затем, что мы говорим о необходимости улучшать технологии, повышать урожайность. И ведущие мировые компании готовы нам в этом помочь - поставить на украинский рынок и производственные технологии, и семенной материал. И наша задача - допустить лучшие разработки в этой сфере на украинский рынок», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, емкость внутреннего рынка семян в Украине в денежном эквиваленте значительно увеличилась и за 5 прошедших лет выросла на 40% - до 1,3 млрд долларов США. При этом оценка инвестиционной емкости украинского рынка семян еще выше - до 1,5 млрд долларов в год. Причем в дальнейшей перспективе – на 3-5 лет – инвестиционная емкость рынка может быть увеличена до 5-7 млрд долларов.

Отметим также, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины отмечает успешность темпов подготовки к весенней посевной кампании в части обеспечения необходимыми ресурсами. В частности, по словам министра Николая Присяжнюка, обеспеченность аграриев семенами составляет 105% от потребности, из них до посевной кондиции доведено 85% (410 тыс. тонн). Причем есть еще время подготовить семена в полном объеме.