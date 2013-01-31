Процедуру регистрации земельных участков намерены упростить

Государственное агентство земельных ресурсов и Министерство юстиции намерены упростить процедуру регистрации для граждан земельных участков, сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

«Совместно с органами Минюста мы работаем над тем, чтобы упростить процедуру регистрации для граждан и сделать ее более комфортной. Будем совместно разрабатывать законодательство, чтобы хотя бы при первичной регистрации участка и права на него гражданам не приходилось обращаться в два ведомства. Для этого нашим государственным кадастровым регистраторам необходимо дать право непосредственно регистрировать участок в базе Укргосреестра и заверять его личной электронной подписью, как это делают нотариусы. Такой же вариант можно рассматривать и с выдачей свидетельств на право собственности на землю», - сказал глава Госземагентства Сергей Тимченко.

В ведомстве напомнили, что с начала года Госземагентство только регистрирует земельные участки, а акт на право собственности выдает Минюст (Укргосреестр). На основе присвоенного кадастрового номера специалисты Минюста регистрируют право собственности на землю и выдают соответствующее свидетельство.

С. Тимченко отметил, что процедура регистрации большинства участков занимает не более 5-10 минут (раньше это могло занимать дни или недели)

«Наконец я могу констатировать, что мы избавились от очередей», - добавил он.

Глава ведомства отметил, что в первые дни работы новой системы регистрации были некоторые технические заминки с системой, и сами регистраторы опасались работать с новым программным обеспечением, чтобы не допустить ошибок.

По состоянию на 31 января в Национальной кадастровой системе государственные регистраторы зарегистрировали 24,682 тыс. земельных участков.

Как сообщал УНИАН, на 28 января в Национальной кадастровой системе было зарегистрировано более 6,5 тыс. земельных участков.

С 1 января 2013 года регистрацию прав на недвижимость проводят органы Государственной регистрационной службы Украины (Укргосреестр) вместо Бюро технической инвентаризации.

С 1 января 2013 года за выдачу документов на землю отвечают Центр Государственного земельного кадастра и Госземагентство. При этом право собственности и другие права на землю регистрируют государственные кадастровые регистраторы в районах и городах областного значения.