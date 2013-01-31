Неточности в кадастровой карте не влияют на право собственности на землю — Госземагентство

Неточности с отображением информации о земельных участках, выявленные в публичной кадастровой карте, не влияют на право собственности граждан на землю и вскоре будут исправлены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов, об этом заявил председатель ведомства Сергей Тимченко.

«Обнаружив неточности в публичной кадастровой карте, беспокоиться, а тем более паниковать не следует. Земельные участки остаются на своих местах, заборы вокруг них – тоже. Документы, которые есть у вас на руках как у владельцев участков, полностью подтверждают ваше право собственности. И то, что мы видим на публичной кадастровой карте, лишь отражает те ошибки, которые проявились при переводе бумажных архивов в электронный формат. Конечно, ошибок там достаточно, но это не критично», – сказал глава Госземагентства.

В агентстве напомнили, что при работе над проектом специалисты земельного ведомства перевели в цифровой формат почти 100 млн документов разного качества и в разном состоянии. Из них только 17 млн – государственные акты на землю, выданные за все годы независимости. Технических ошибок при реализации такого масштабного проекта избежать невозможно, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство земельных ресурсов Украины призывает граждан сообщать об ошибках в данных публичной кадастровой карты, которая была открыта в свободном доступе с начала 2013 года.

С 1 января 2013 года для всех желающих открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.