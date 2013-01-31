Вторая очередь оптового рынка «Столичный» будет открыта в ближайшее время - Азаров

В ближайшее время в Киеве откроется вторая очередь оптового рынка сельскохозяйственной продукции «Столичный».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил во время обсуждения с представителями общественных организаций защиты прав потребителей, производителей, торговых сетей и экспертами проекта закона «О внутренней торговле».

«Уже практически готова вторая очередь оптового рынка в Киеве на Окружной дороге. В ближайшее время мы ее откроем», - сказал Н. Азаров.

По его словам, на этом рынке будет реализовываться мясная и молочная продукция.

Как сообщал УНИАН, оптовый рынок «Столичный» начал работу 15 июля 2011 года. Общая площадь земли, отведенной под строительство рынка, составляет 160 га. Рынок расположен на Окружной дороге между Одесским и Житомирским направлениями. Рынок рассчитан на круглогодичную торговлю плодоовощной, мясной, рыбной и цветочной продукцией. В каждом из павильонов смогут представлять свою продукцию не менее 40 операторов.

23 ноября 2012 г. на рынке были открыты новые торговые терминалы “Рыба и мясо” и “Колбасы и сыры”. В их строительство было инвестировано 100 млн грн. Площадь каждого нового павильона составляет 8,4 тыс. кв. м.