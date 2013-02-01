Одиннадцать кондитерских компаний в ФРГ оштрафованы на 60 млн евро за ценовой сговор

Антимонопольное ведомство Германии обязало 11 кондитерских компаний выплатить штрафы на общую сумму в 60 миллионов евро за участие в сговоре с целью искусственного завышения цен на продукцию, сообщает РИА "Новости".

Агентство по надзору за конкуренцией оштрафовало, в частности, немецкое подразделение американской компании Kraft Foods, швейцарскую Nestle, немецкую Alfred Ritter за завышение цен до 25%. В свою очередь, немецкий филиал американской компании Mars за помощь в расследовании был освобожден от штрафных санкций.

Kraft Foods и Alfred Ritter, которые в 2007 году договорились поднять на 15-25% рекомендованные цены на свою продукцию, были оштрафованы на 21,7 миллионов евро. В свою очередь, за сговор между Alfred Ritter, Mars и Nestle о повышении цен на 10% в начале 2008 года ведомство наложило штраф в размере 19,5 миллиона евро. О распределении оставшейся суммы штрафов агентство не сообщает.

Компании Alfred Ritter и Nestle уже заявили, что опротестуют решение ведомства. Kraft Foods согласилась выплатить штраф.