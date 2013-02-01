«Мироновский хлебопродукт» в 2012 году увеличил продажи курятины до 375,3 тыс. тонн

Один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции - холдинг «Мироновский хлебопродукт» (МХП) в 2012 году увеличил продажи курятины до 375,3 тыс. тонн с 370,9 тыс. тонн в 2011 году, говорится в размещенном на сайте Лондонской бирже сообщении компании.

При этом средняя цена реализации одного килограмма куриного мяса в прошлом году выросла на 14,6% - до 17,19 гривни с 15,00 гривни в 2011 году.

В четвертом квартале 2012 года продажи холдингом «МХП» профильной продукции выросли до 100,5 тыс. тонн с 88,8 тыс. тонн в четвертом квартале 2011 года. Средняя цена реализации одного килограмма курятины в октябре-декабре 2012 года сократилась до 16,91 гривни с 17,00 гривни в четвертом квартале 2011 года.

Экспорт курятины в прошлом году вырос по сравнению с 2011 годом на 65% - до 58,0 тыс. тонн. В 2012 году «МХП» начал продавать свою продукцию по нескольким новым направлениям, в частности, в Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Таджикистан, Афганистан.

Компания сообщает, что 4 декабря 2012 года Украина получила разрешение от регулирующих органов Евросоюза на поставки куриного мяса в страны ЕС.

«Мироновский хлебопродукт» также проинформировал о запуске в четвертом квартале 2012 года Винницкого птицекомплекса, который за период с момента старта и до 31 декабря сумел произвести 20,0 тыс. тонн куриного мяса. В текущем году строительство этого комплекса, который будет включать элеваторы, комбикормовый завод и другие производства, как сообщает пресс-релиз, будет продолжено.

В начатое в 2010 году строительство Винницкого птицекомплекса «МХП» вложил уже около 600 млн долларов.

«Мироновский хлебопродукт» также сообщил об увеличении в 2012 году продаж подсолнечного масла до 195,0 тыс. тонн с 173,6 тыс. тонн годом ранее. При этом средняя цена тонны масла сократилась в 2012 году до 1 109 долл. с 1 245 долл. в 2011 году.

Собранный компанией урожай зерновых и масличных культур в 2012 году сократился до 1,608 млн тонн с 1,712 млн тонн годом ранее. На конец 2012 года земельный банк «МХП» составлял 285,0 тыс. гектаров.

Компания пока не сообщила о своих финансовых результатах за 2012 год.

Как сообщал ранее УНИАН, в первом полугодии 2012 года «Мироновский хлебопродукт» увеличил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 97% - до 170 млн долл. Выручка компании при этом выросла в годовом выражении на 24% - до 654 млн долл.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA выросла на 46% - до 231 млн долл., а маржа EBIDTA увеличилась до 35% с 30% за аналогичный период прошлого года.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производителей курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала в Лондоне в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 миллиона долларов. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.

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