Россия отрицает связь запрета на поставку мяса из США со списком Магнитского

Москва. Соединенные Штаты Америки необоснованно увязывают запрет на поставку американской свинины и говядины в Россию со списком Магнитского, сообщили УНИАН в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор).

«Из четырех широкомасштабно применяющих рактопамин при откорме животных стран (США, Канада, Мексика, Бразилия) не отреагировали на требование России конструктивно лишь США. К сожалению, компетентные органы США уклонились от профессионального обсуждения проблемы, а американской администрацией сделаны попытки придать российским требованиям политическую направленность, связать их с так называемым списком Магнитского, а также голословно обвинить Россию в нарушении принципов ВТО», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя у Россельхознадзора оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.

В сообщении отмечается, что несмотря на заверения американской стороны, безопасность рактопамина не подтверждена. Страны-экспортеры были также предупреждены о необходимости предоставления приложений к ветеринарным сертификатам, свидетельствующим о неприменении рактопамина при производстве такой продукции или заключений лаборатории, подтверждающих отсутствие рактопамина в поставляемом мясе. Россия фактически потребовала введения такой же системы гарантий, как Евросоюз, Китай и ряд других стран, которые также не позволяют импортировать мясо животных, получавших при откорме рактопамин. При этом США нашли возможность поставлять в Евросоюз продукцию, полученную без применения рактопамина, отказываясь вводить такую систему для поставок мяса в Россию и другие страны Таможенного союза.

Для обеспечения безопасности потребителя Россельхознадзор был вынужден проводить анализ поступающих из США партий мяса на рактопамин, фактически работая при этом за американскую ветеринарную службу. Положение осложнялось и тем, что при выявлении партий продукции, загрязненной рактопамином, российский бизнес нес ощутимые потери.

В ведомстве уточнили, что рактопамин разрешен для применения в 24 странах мира, а запрещен в 160.

Россельхознадзор намерен провести проверку работы американских контрольно-надзорных систем в марте-апреле.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на поставки американской свинины и говядины.

Отношения между странами обострились после того, как Сенат Конгресса США 6 декабря 2012 года принял закон, предусматривающий введение визовых санкций против россиян, предположительно ответственных за смерть юриста Сергея Магнитского в СИЗО.

28 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал Закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», получивший неофициальное название «закона Димы Яковлева» и ставший ответом России на принятый в США «акт Магнитского».