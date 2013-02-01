В Кременчуге повысили цены на социальные сорта хлеба

Кременчугский хлебокомбинат (Полтавская обл.) с 1 февраля повысил цены на социальные сорта хлеба на 3,9-5,8%, сообщила УНИАН начальник управления развития торговли и предпринимательства горисполкома Кременчуга Людмила Жорняк.

По ее словам, с сегодняшнего дня отпускная цена буханки белого хлеба (кирпичика) весом 0,6 кг подорожала с 2,55 грн до 2,68 грн, хлеба подового с 2,80 грн до 2,91 грн, черного хлеба весом 0,8 кг с 2,75 до 2,91 грн.

«К отпускной цене на хлеб стоит добавить транспортные расходы. Выходит «кирпичик» в магазине будет стоить 2,95 грн, хлеб подовый и черный — по 3,20 грн. Повышение стоимости хлеба согласовано производителем в Полтавской областной государственной администрации. В среднем стоимость одной буханки хлеба повысится на 15 копеек. Даже после повышения цена хлеба в Кременчуге ниже, чем в среднем по Полтавской области», - сказала Л. Жорняк.

По ее словам, повышение цены связано с отрицательной рентабельностью предприятия и повышения цен на муку. Она также отметила, что в городе есть и другие товаропроизводители хлеба, которые пока не повысили цену на хлеб.

В мэрии Кременчуга также сообщили, что повышение цен планируется и в Комсомольске.

Справка УНИАН. Кременчугский хлебокомбинат является монополистом по поставке хлеба в Кременчуге. Значительная часть продукции реализуется в Глобинском, Кременчугском, Козельщанском, Кобелякском районах области. Кременчугский хлебокомбинат в 2012 году года уменьшил производство продукции на 7,7% - до 14 165,8 тонн.

Как сообщал УНИАН, 28 января предприятие «Полтавахлеб» объявило о повышении цены на социальный хлеб белый «кирпичик» на 19,6%, или на 0,49 грн - до 2,99 грн за буханку весом 550 грамм.

После этого 14 контролирующих служб начали проверку обоснованности повышения цен ООО "Полтавахлеб". С 31 января предприятие снизило цену на «социальный» хлеб до прежней цены.