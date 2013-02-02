ЕС и Египет покупают больше всего украинского зерна

Наибольший экспорт зерновых из Украины осуществляется в Евросоюз. В 2012 году на рынок ЕС поставлено 7,7 миллиона тонн зерна на сумму 1,9 миллиарда долларов. Также лидерами по объемам импорта украинского зерна остаются Египет и Саудовская Аравия. В текущем году Украина планирует расширить рынки сбыта зерна и увеличить объемы экспорта.

Об этом сказал министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

«Прошлый год стал крайне успешным для Украины в плане закрепления на внешних рынках. Поэтому мы не только обеспечили продовольственную безопасность внутри государства, но и смогли закрепить статус надежного партнера. Об этом свидетельствует тот факт, что отечественные зерновые начали активно покупать европейские страны, которые еще пять лет назад сомневались в их качестве. В 2012 году ЕС приобрел 7,7 миллиона тонн зерна на сумму 1,9 миллиарда долларов, став крупнейшим импортером украинского зерна», - отметил министр.

На втором месте по объему импорта отечественного зерна находится Египет, купивший в прошлом году 5,5 миллиона тонн зерна на 1,4 миллиарда долларов. На третьем - Саудовская Аравия, которой экспортировано 1,9 миллиона тонн зерна на сумму 509 млн долларов.

Что же касается подсолнечного масла, то Украина продолжает занимать первое место в мире по объемам ее торговли. Доля нашего государства на мировом рынке составляет 50%. Также Украина обеспечивает почти 13% мирового экспорта кукурузы, занимая 4 место. По объемам экспорта пшеницы - 8 место, ячменя - 4 место.