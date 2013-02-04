На Закарпатье остаются подтопленными 145 подворий и около 96 га сельхозугодий

В Закарпатской области остаются подтопленными 145 подворий и около 96 га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, 2-3 февраля в результате дождей, мокрого снега, таяния снега и из-за засоренности водостоков и дренажных систем водоотвода на территории Закарпатья в низинных районах произошло частичное подтопление 226 подворий и около 100 га сельскохозяйственных угодий.

В Мукачеве и Мукачевском районе остаются подтопленными 124 подворья и 70 га сельхозугодий; в Ужгороде и Ужгородском районе – 21 подворье; в Иршавском районе остаются подтопленными 26 га сельхозугодий.

Угрозы подтопления жилых домов и необходимости в отселении людей нет. Для работ по водоотводу и предотвращению подтопления жилых домов привлечено 181 человек и 35 единиц техники.

Сегодня в 0.10 возле с. Зняцево Мукачевского района из-за захламленности русла реки Стара произошел перелив воды высотой до 7 см на автодорогу Киев - Чоп длиной около 40 м.

В 5.00 часть русла реки была расчищена, вода с дороги сошла. Задержки движения автомобильного транспорта не было.

Координацию работ осуществляет оперативная группа Территориального управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.