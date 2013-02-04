Оснований для подорожания социальных сортов хлеба в столице нет - КГГА

Оснований для роста цены на социальные сорта хлеба в Киеве нет, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Согласно сообщению, об этом шла речь во время встречи заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко с представителями Аграрного фонда и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, как говорится в сообщении, «по результатам этого совещания участники пришли к мнению, что оснований для роста цены на социальные сорта хлеба в столице нет».

Как подчеркнул А.Голубченко, «мы не видим никаких оснований для повышения стоимости на социальные сорта хлеба. Тем более, напомню, что мы имеем с Аграрным фондом Украины договоренности, в соответствии с которыми мука для изготовления социальных сортов хлеба закупается по удешевленной цене, что позволяет не менять цену на хлеб массового потребления (социальный)».

«И количество уже закупленой муки позволяет изготовлять социальные сорта хлебо-булочных изделий в течение всего в 2013 года, не меняя их цену», – подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Как сообщалось, к социальным сортам хлеба относятся: хлеб «Украинский домашний», хлеб «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».