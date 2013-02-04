В Укргидрометцентре считают хорошим состояние посевов

В Украинском гидрометцентре называют в целом хорошим состояние посевов, несмотря на то, что в отдельных регионах страны наблюдается слабая вегетация растений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Ситуация с посевами по состоянию на сегодня разная. В Крыму наблюдается слабая вегетация растений, что может негативно сказаться на их состоянии в дальнейшем. Однако особенно угрожающих явлений мы не наблюдаем», - отметил Н.Кульбида.

Он также обратил внимание на то, что серьезной угрозы не представляет и ледяная корка, образовавшаяся в отдельных районах Сумской, Луганской и Харьковской областей. «Там состояние посевов - хорошее», - подчеркнул Н.Кульбида.

Как сообщал УНИАН, 16 января в интервью УНИАН заместитель руководителя украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погодные условия последнего времени позволяют говорить о прогнозном росте урожая озимых культур в 2013 году на 20-30%.

По данным пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия Украины на 28 января, в Украине 91,5% посевных площадей под озимыми культурами, или 7,2 млн га, находились в хорошем и удовлетворительном состоянии.