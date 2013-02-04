Экспорт кукурузы из Украины вырос на 21,5%

Экспорт кукурузы из Украины, по состоянию на 4 февраля, составил 7,95 млн тонн, что на 21,5% (на 1,4 млн тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2011\2012 маркетингового года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины со ссылкой на министра Николая Присяжнюка.

По его словам, объем экспорта пшеницы составил 6,04 млн тонн, ячменя – 1,98 млн тонн.

«Полученный в 2012 году урожай позволил не только гарантировать продовольственную безопасность в стране, но и закрепить лидерские позиции на внешних рынках. Прогнозированные объемы экспорта зерновых в текущем маркетинговом году оцениваются в 23,2 млн тонн. И по состоянию на 3 февраля 2013 года отечественные аграрии уже поставили на внешние рынки более 16,25 млн тонн зерновых», - цитирует пресс-служба Н.Присяжнюка.

В Минагропроде также обратили внимание, что взвешенная экспортная политика позволила увеличить поступления в бюджет и улучшить внешнеторговое сальдо, создав благоприятную конъюнктуру на внутреннем рынке. При этом по экспорту кукурузы Украина занимает 4 место в мире (12,9% мирового экспорта), по экспорту пшеницы – 8 место (4,5%), ячменя – 4 место (18,5%). Перспективным, по мнению Минагропрода, является и увеличение экспорта продуктов переработки из Украины.

Как сообщал УНИАН, наибольший экспорт зерновых из Украины осуществляется в Евросоюз. В 2012 году на рынок ЕС поставлено 7,7 миллиона тонн зерна на сумму 1,9 миллиарда долларов. Также лидерами по объемам импорта украинского зерна остаются Египет и Саудовская Аравия.

Значительный объем зерновых, в частности, кукурузы, может быть экспортирован в Китай: Украина получила квоту на экспорт в текущем маркетинговом году в объеме 2 млн тонн.