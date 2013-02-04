Ликеро-водочный завод «Луга-Нова» привлек кредитную линию «Укринбанка» на 100 млн грн

Луганский ликеро-водочный завод «Луга-Нова» привлек кредитную линию «Украинского инновационного банка» (Киев) на 100 млн грн.

Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, договор подписан 31 января 2013 года. Средства предоставлены сроком на 1 год под 20% годовых.

Также указывается, что кредитные ресурсы будут использованы предприятием для пополнения оборотных средств.

Справка УНИАН. ЧАО «Луга-Нова» зарегистрировано в 2000 году в Луганской области.

Предприятие производит ликеро-водочную продукцию под ТМ «Луга-Нова», Premium Export Vodka, «Сила», «Целковая».

АО «Укринбанк» работает на рынке с 1989 года.

По данным банка, его крупнейшими акционерами являются Владимир Клименко - 9,986%, Константин Хуршудян - 9,975%, а также ООО «КИЙ СК».