Россия втягивает Украину в обсуждение своих проблем с поставкой мяса из США

Москва. В понедельник, 4 февраля, в Москве в ходе рабочей встречи заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Украины Иван Бисюк и руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ Сергей Данкверт обсудят торговые отношениях со странами, использующими стимулятор продуктивности рактопамин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

«Встреча состоится в понедельник в Москве и будет посвящена обсуждению широкого круга вопросов по обеспечению безопасности в двусторонней российско-украинской торговле продукцией животного происхождения. Планируется также обсудить и вопрос о торговых отношениях со странами, использующими стимулятор продуктивности рактопамин», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Россия с 11 февраля вводит временные ограничения на поставки американской свинины и говядины. Несмотря на неоднократные обращения Россельхознадзора, американская сторона не предоставила гарантии об отсутствии в товарных партиях продукции животного происхождения, поставляемой на российский рынок, бета-адреностимулятора рактопамина.

«Из четырех широкомасштабно применяющих рактопамин при откорме животных стран (США, Канада, Мексика, Бразилия) не отреагировали на требование России конструктивно лишь США. К сожалению, компетентные органы США уклонились от профессионального обсуждения проблемы, а американской администрацией сделаны попытки придать российским требованиям политическую направленность, связать их с так называемым списком Магнитского, а также голословно обвинить Россию в нарушении принципов ВТО», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в сложившейся ситуации для обеспечения безопасности потребителя у Россельхознадзора оставалась лишь одна возможность - введение временного ограничения на ввоз из США продукции высокого риска.