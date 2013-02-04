Участники сельскохозяйственного рынка создали «Украинскую аграрную ассоциацию»

Участники сельскохозяйственного рынка Украины с целью защиты своих интересов объявили о создании «Украинской аграрной ассоциации» и избрали ее главой Владимира Макара, сообщил УНИАН пресс-координатор ассоциации Алексей Хорош.

«Главной целью новой организации является защита интересов участников агропромышленного рынка в органах государственной власти, общественных и других организациях. Ассоциация будет уделять особое внимание разработке и общественной экспертизе законодательных и других нормативных актов, регулирующих вопросы аграрной сферы в Украине», - сказал А.Хорош.

В этой связи ассоциация планирует наладить сотрудничество с профильным комитетом Верховной Рады, Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, другими органами государственной власти и местного самоуправления в вопросах нормативно-правового регулирования функционирования аграрного рынка.

Глава «Украинской аграрной ассоциации» В.Макар, который параллельно исполняет обязанности вице-президента «Украинского клуба аграрного бизнеса», рассчитывает, что до конца года в новую общественную организацию будет привлечено до 50 членов.