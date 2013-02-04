Грузия рассчитывает весной возобновить поставки вина и минеральной воды в Россию

15:28, 04 февраля 2013
Агро
0

Москва. Грузия рассчитывает весной возобновить поставки вина и минеральной воды в Россию, ввоз которых был запрещен в 2006 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава Национального агентства вина Грузии Леван Давиташвили по итогам переговоров с главой Роспортебнадзора Геннадием Онищенко.

«Я думаю, может быть, в конце весны уже грузинская продукция появится на российском рынке. Я надеюсь на это», - сказал Л.Давиташвили.

По его словам, грузинская сторона готова в кратчайшие сроки выполнить все необходимые требования. Он сообщил, что через неделю после сегодняшнего тура переговоров специалисты Роспотребнадзора посетят Грузию.

В свою очередь, Г.Онищенко отметил, что более 60 грузинских производителей намерены возобновить поставки вина в Россию. По его словам, на следующей неделе три группы российских специалистов поедут в Грузию на те заводы, которые уже представили необходимые документы.

Как сообщал УНИАН, грузинские сельхозтовары, вина и минеральная вода «Боржоми» были запрещены к ввозу в Россию в 2006 году. В Роспотребнадзоре указывали, что при проверках этой продукции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В Грузии это решение называли политически мотивированным.

20 декабря 2012 года Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.

В конце прошлого года министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе сообщил, что Грузия начала поставлять на российский рынок цитрусовые. Он пояснил, что поставки осуществляются транзитом через территорию Беларуси.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter