Минагропрод планирует увеличить продовольственный экспорт в Иран

Украина планирует расширить поставки зерновых, сахара и молочной продукции, а также начать поставки сельхозтехники и комплектующих в Исламскую Республику Иран.

Об этом УНИАН сообщали в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на итоги встречи министра Николая Присяжнюка с Чрезвычайным и полномочным послом Республики Иран в Украине Акбаром Гасеми-Алиабади.

В ходе встречи Н.Присяжнюк обратил внимание, что в 2012 году объем украинского экспорта в Иран вырос на 3,8% - до 1,170 млрд долларов, причем 64% товарного экспорта составила непосредственно аграрная продукция.

Посол подтвердил слова министра, заявив, что этот показатель можно за год увеличить вдвое, а за два года – в пять раз. Он также предложил создать рабочую группу, содействующую вопросам двухстороннего сотрудничества Украины и Ирана в агропромышленном комплексе.

По мнению сторон, такая группа могла бы начать работу в конце февраля – начале марта.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики Украины работает над освоением внешних рынков для украинской продукции и намерено помочь украинским производителям выйти на перспективные рынки стран Африки и Азии и сохранить свои позиции на рынках Ближнего Востока и стран Европейского союза.

Отметим также, что по состоянию на 4 февраля, экспорт кукурузы из Украины составил 7,95 млн тонн, экспорт пшеницы - 6,04 млн тонн, ячменя – 1,98 млн тонн. Общий потенциал экспорта зерновых оценивается в 23,2 млн тонн. Наибольший экспорт зерновых из Украины осуществляется в Евросоюз.

Объем производства сахара составил 2,2 млн тонн. Экспортный потенциал составляет примерно 450-500 тыс. тонн. Наиболее перспективными рынками сбыта, по предварительным оценкам, являются страны Африки и Азии.