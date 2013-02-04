В Киеве подорожал хлеб, но не социальный, успокаивает власть

В Киеве цена на социальные сорта хлеба остается неизменной, то есть такой, какой была на конец прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявили в интервью журналистам заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко и директор ОАО “Киевхлеб” Владимир Череда.

Как уточнил А.Голубченко, на сегодняшний день стоимость сортов хлеба широкого потребления, которые называют социальными сортами, такая же, как и на конец прошлого года. И это подтверждают данные “Киевхлеба”, сказал он. Так, согласно документам предприятия, на батон “Нарезной” остается отпускная цена на 1 февраля 2,88 грн, на хлеб “Украинский домашний” – 2,76 грн, “Арнаут” – 2,46 грн., “Печерский” – 2,94 грн.

В то же время А.Голубченко отметил, что зафиксировано повышение, в частности, на “Украинский столичный” - с 4,02 грн до 4,26 грн, то есть на 6% (в розничной торговле с 4,52 грн до 4,80 грн); на батон “Киевский нарезной” - с 3,30 грн до 3,54 грн, то есть повышение 7,2% (в розничной торговле с 3,70 грн до 4,00 грн). Как обратил внимание заместитель председателя КГГА, последние две разновидности хлеба уже не относятся к социальным сортам.

“Ни на один хлеб, который относится к сортам широкого потребления, цена не изменилась. Эти сорта как были, так и остались”, - подчеркнул А.Голубченко.

По информации директора “Киевхлиба”, для столицы предприятие изготовляет ежесуточно около 143 тонны социального хлеба, а весь объем продукции предприятия за сутки составляет 500 тонн. При том, что общие объемы производства хлеба на предприятии сокращаются (еще несколько месяцев назад было 700 тонн), объемы производства социального хлеба остаются стабильными.

В.Череда не исключил, что в Киев завозится хлеб, который производится предприятиями в области и под видом продукции “Киевхлеба” реализуется в киосках. В таких случаях продавцы ставят цену не такую, что отвечает цене “Киевхлеба”, отметил он. Возможно, по его предположению, именно такой хлеб предлагали сегодня киевлянам по более высокой цене.

При этом он заверил, что вопрос о поднятии цены на социальные сорта хлеба до нового урожая подниматься не будет, поскольку уже есть договоренности с КГГА и Аграрной биржей о закупке зерна для производства хлеба разного сорта. В соответствии с этим соглашением, предприятие выдержит объемы и стоимость сортов хлеба широкого потребления.

В то же время он сообщил, что производство таких сортов хлеба является убыточным: “Мы работаем в тандеме с властью. Поэтому эти 140 тонн, которые мы задекларировали, мы их выдерживаем. И для справки скажу: от выпуска хлеба “Пшеничного” в месяц у нас минус 1 миллион 500 тысяч гривен убытков. Но мы понимаем, что находимся в Киеве и в равных долях с властью несем социальную нагрузку по многим вопросам”.

В свою очередь А.Голубченко сказал, что сейчас власти города работают вместе с “Киевхлебом” над вопросом оснащения в торговой сети отдельных полок для социальных сортов хлеба, на которых киевляне смогут взять эту продукцию именно по тем ценам, которые удерживаются. Сейчас в Киеве уже с ноября прошлого года есть 100 магазинов с такими полками.

Также А.Череда считает, что весь хлеб должен паковаться в пакеты с указанием производителя, чтобы не было “подделок”, например, их товара. В то же время стоимость упакованного хлеба, за счет расходов на упаковку, вырастет на 24 копейки. Он объяснил, что сейчас “Киевхлеб” пакует лишь 37% своей продукции и это делается по заказу реализаторов, в том числе и для обеспечения культуры потребления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, фракция “БЮТ-Батькивщина” в Киевсовете обратилась к председателю КГГА Александру Попову и Кабинету министров Украины с требованием предоставить публичные объяснения относительно обоснования причин подорожания социальных сортов хлеба в столице.

По словам председателя фракции «БЮТ-Батькивщина» Татьяны Мелиховой, в течение сегодняшнего утра ей звонили по телефону киевляне с жалобами на повышение цены на хлеб на 20%.

Вместе с тем пресс-служба КГГА сегодня, 4 февраля, распространила сообщение о том, что оснований для роста цены на социальные сорта хлеба в столице нет.

По словам А.Голубченко, столица имеет с Аграрным фондом договоренности, в соответствии с которыми мука для изготовления социальных сортов хлеба закупается по удешевленной цене, что позволяет не менять цену на хлеб массового потребления (социальный). А.Голубченко сказал, что количество уже закупленной муки позволяет изготовлять социальные сорта хлебо-булочных изделий на протяжении всего 2013 года, не меняя их цену.

К социальным сортам хлеба относятся: «Украинский домашний», «Богдановский», «Пшеничный традиционный», «Печерский», «Арнаут».